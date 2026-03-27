Путин: насыщенная культурная жизнь должна быть доступна для всех россиян

Путин: насыщенная культурная жизнь не должна быть привилегией крупных городов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Равный доступ к культурной жизни должен быть у жителей всех регионов России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте, в которой глава государства участвовал по видеосвязи.

«Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов, была доступна для всех наших граждан», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что жители разных регионов должны иметь возможность знакомиться с работами известных режиссеров, посещать театральные постановки и оценивать актерское мастерство, не покидая своих городов.

Президент России добавил, что развитие культурной инфраструктуры в регионах позволяет приблизить искусство к людям и расширяет возможности для их участия в культурной жизни страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.