SHAMAN стал автором и продюсером дуэта Ирины Круг и Никиты Осина

Композиция посвящена утраченной любви.

Звезда русского шансона Ирина Круг записала песню «Без тебя» в дуэте с молодым исполнителем Никитой Осиным. Автором и продюсером баллады об утраченной любви и надежде стал заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.), об этом музыкант объявил в своих социальных сетях.

«Для меня было важно, чтобы песня подошла сразу двум артистам — низкому мужскому и проникновенному женскому вокалу. Результат превзошел все мои ожидания!» — заявил SHAMAN.

Для Никиты Осина этот дуэт стал знаковым событием. Певец начинал свой путь с шансона, и его первой песней у микрофона была легендарная «Владимирский централ».

«Друзья, мечты сбываются! Еще с юных лет, когда я только начинал петь, мечтал о дуэте с Ириной Круг. Теперь это стало реальностью!» — написал артист в своих социальных сетях.

С мая 2025 года Никита Осин является артистом продюсерского центра SHAMAN, при этом музыканты дружат уже более 13 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никита Осин выпустил дебютный альбом. В него вошли песни о любви как собственного сочинения, так и написанные совместно с SHAMAN.

