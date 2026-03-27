Суд приговорил к 22 годам лишения свободы серийного убийцу бабушек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Полторанин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Юрий Филькин выбирал в качестве жертв одиноких пенсионерок и завладевал их имуществом.

Подмосковный суд признал серийного убийцу Юрия Филькина виновным в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище, в краже группой лиц по предварительному сговору, а также в убийстве двух и более лиц, сопряженном с разбоем. Ему назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

При этом первые восемь лет преступник проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. По версии обвинения, с июля 2020 по октябрь 2022 года Филькин совершил 12 особо тяжких преступлений на территории городских округов Домодедово, Воскресенск, Павловский Посад, Чехов, Раменское и Орехово-Зуево.

Он выбирал в качестве жертв одиноких пенсионерок и завладевал их имуществом. Чтобы подавить их сопротивление, подсудимый применял использовавшиеся в качестве оружия предметы, а также удушающие приемы.

Двух женщин он задушил. Что касается других троих потерпевших, то он не смог довести убийство до конца по независящим от него обстоятельствам. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 880 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что напавшие на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина знали о его профессии. Журналиста избивали и удерживали в офисе нелегальной фирмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.