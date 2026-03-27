В Москве школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы

Юноша приехал в столицу на олимпиаду по информатике.

Приехавший на олимпиаду в Москву школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы «Вега Измайлово». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, 17-летний юноша погиб. Известно, что он приехал в столицу, чтобы принять участие в олимпиаде по информатике для одиннадцатиклассников. Соревнования должны были состояться 28 марта.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученик школы № 32 в Челябинске ворвался в образовательное учреждение с сигнальным пистолетом, арбалетом и перцовым баллончиком. Во время урока он выстрелил в лицо однокласснице, после чего применил газ и попытался скрыться через окно, но выпал из него и получил травмы.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе и сам нападавший. Подростка госпитализировали с переломами ног. Очевидцы утверждали, что использованное оружие школьник мог приобрести в детском магазине и впоследствии изменить его. Следственные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в числе которых покушение на убийство двух и более лиц.

