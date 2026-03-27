Пластический туризм: чем опасна эстетическая хирургия за рубежом

Хирург Окушко: пластические операции за рубежом могут быть опасны

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alena Kalita; 5-tv.ru

Операции, сделанные в Турции или ОАЭ, зачастую приводят к печальным последствиям.

Медицинский туризм в пластической хирургии может быть опасен. Об этом 5-tv.ru рассказала пластический хирург Ситора Окушко.

В 2026 году самыми активными направлениями являются ОАЭ, Южная Корея, Турция и Китай. Первый из факторов, привлекающих пациентов — заманчиво низкие цены. Может показаться, что выгоду в 30-50% упускать нельзя.

Второй элемент завлечения россиян — пакетные предложения, которые помимо пластики включают спа-процедуры, отдых на море и другие бонусы. Работает и агрессивный маркетинг — в соцсетях наперебой публикуются фото до/после, восторженные отзывы и реклама акций. Из-за этого у потенциальных клиентов создается иллюзия «безупречного сервиса».

«Давайте же посмотрим, что скрывается за этими предложениями — реальные риски», — сказала эксперт.

Хирург видела немало случаев, когда поездка за пластикой за рубеж оборачивалась проблемами. Например, одна из пациенток поехала за коррекцией век в Турцию. Из-за языкового барьера она не смогла до конца понять рекомендации по восстановлению после операции. Через две недели у нее воспалились швы — пришлось повторно оперировать девушку в России.

Другой случай — мужчина сделал липосакцию в ОАЭ. Через месяц у него обнаружилось скопление жидкости, лечить пришлось, опять же, уже в РФ.

Также Окушко обратила внимание на то, что к стоимости самой операции добавляются также скрытые расходы — оплата на проживание и сопутствующие услуги. Итоговая сумма может оказаться даже выше, чем за аналогичное вмешательство в России.

Многие также не учитывают опасность обратного перелета. Зачастую после проведенной операции пациента сразу отправляют домой, что чревато риском развития тромбоза.

Есть и позитивная тенденция — все больше россиян выбирают делать пластику на Родине, отметила врач.

