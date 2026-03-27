Арестован министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалев. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Ковалев незаконно предоставил в аренду коммерческой организации помещения Невинномысского химико-технологического колледжа.

«Госслужащий совместно с иными лицами вопреки требованиям закона без проведения конкурентных процедур предоставили коммерческой организации в аренду объекты недвижимости в Сочи, находящиеся в управлении Невинномысского химико-технологического колледжа», — сообщает надзорное ведомство.

Затем на арендованном участке появился четырехзвездочный отель, где чиновник и его близкие отдыхали бесплатно. Прокурор края Юрий Немкин потребовал уволить Ивана Ковалева с занимаемого поста. Суд заключил Ковалева под стражу.

