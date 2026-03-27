Американка сдала иммиграционным службам рабочих-нелегалов, чтобы им не платить

Фото, видео: Reuters/Alyssa Pointer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина решила сэкономить десять тысяч долларов.

Схему, надежную как скала, придумала американская домохозяйка. Она решила сэкономить десять тысяч долларов на ремонте крыши, — наняла нелегальных рабочих из Гватемалы, а когда те почти закончили работу — вызвала миграционную службу.

На место оперативно прибыли сотрудники и стали в прямом эфире ловить приезжих, причем сама женщина им активно помогала и подсказывала, как побыстрее попасть на крышу. В итоге шестеро рабочих отправятся в родную страну быстрее, чем планировали. В соцсетях уже назвали это бесчеловечным, но все же лайфхаком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратове мошенники обманули 16-летнюю девушку, убедив ее перевести на неизвестные счета 736 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, все началось с сообщения в мессенджере о якобы доставке букета. Для подтверждения заказа требовалось назвать код из SMS, что подросток и сделала. Затем ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей портала Госуслуг, и заявила, что личные данные семьи попали в руки злоумышленников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.