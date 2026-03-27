Чистые вода и песок: пляжи в районе Керченского пролива откроются для отдыхающих в этом сезоне

Юг России вовсю готовится к курортному сезону. По словам вице-премьера Виталия Савельева, черноморские пляжи в районе Керченского пролива, в том числе и в районе Анапы, должны открыться к 1 июня. С начала работ по ликвидации последствий крушения танкеров там убрали 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Работы в акватории и на суше еще продолжаются.

«Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. Сейчас встал вопрос у нас о приведении пляжей в нормативное состояние для организации летнего сезона. Нашли решение: мы делаем сейчас дополнительную отсыпку чистым песком наших пляжей. Эксперимент, который провел Роспотребнадзор с администрацией Краснодарского края на пляже длиной один километр, показал, что эта методика позволяет нам гарантировать, что при соблюдении определенных требований эти пляжи будут готовы для использования в текущем году», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Напомню, экологическая катастрофа в Керченском проливе произошла в декабре 2024 года. Из-за крушения двух танкеров разлилось более восьми тысяч тонн мазута. Как заверили в Роспотребнадзоре, вода в море уже соответствует санитарным нормам. Отдыху туристов ничего не угрожает.

