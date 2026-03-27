«Бумажный тигр»: Трамп все больше разочаровывается в НАТО

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Конфликт на Ближнем Востоке, кажется, ставит окончательный крест на отношениях США и Европы. В заявлениях Трампа европейские лидеры все чаще фигурируют разве что в виде злых шуток, в которых прослеживается серьезная обида. Американский лидер не устает пародировать Мерца и Макрона. И отмечать, что громкие заявления — единственное, на что способен Евросоюз. Корреспондент «Известий» Мария Коровина продолжит.

Если твой союзник по оборонному альянсу и не друг, и не враг, а Макрон, впору выдавать новый президентский стендап.

«У нас есть Франция, наш друг Макрон, замечательный друг. Когда он услышал, что мы воюем с Ираном, я бы не сказал, что он быстро среагировал. «Дональд, Дональд, могу я перезвонить вам на следующей неделе?» Но я сказал: «Нет, они мне больше не нужны», — заявил президент США Дональд Трамп.

Не обделил упреками и британцев с немцами — Трамп опять припомнил им американскую помощь Украине. Взамен — никакой благодарности.

«Скажу это публично, мы очень разочарованы в НАТО. Потому что альянс абсолютно ничего не сделал, и я говорил 25 лет назад. Я сказал 25 лет назад, что НАТО — это бумажный тигр, но, что более важно, мы придем к ним на помощь, но они никогда нам не помогут», — добавил Трамп.

Не удивительно, что западные журналисты уже готовят некролог НАТО. Все-таки 75 лет старичку альянсу, пора и на покой. И вот уже главе организации приходится публично произносить оправдательную речь.

«Что касается комментариев президента Трампа, как я уже сказал, я вижу некоторое его разочарование по поводу того, что европейцам нужно время, чтобы отреагировать на его просьбу», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

А в Германии будто бы уже приняли неизбежный развал НАТО — со смирением.

«Нам все больше и больше приходится полагаться на собственные силы. Наши американские союзники хотят видеть НАТО под европейским руководством. Поэтому это действительно серьезный вызов с очень серьезными последствиями», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Новую порцию унижений глава Белого дома подкинул в преддверии все более вероятной наземной операции в Иране. «Мы вас уже и не ждем на поле ближневосточной битвы» — сейчас лейтмотив американской прессы.

«Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных солдат на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента Трампа. Этот контингент будет включать пехоту и бронетехнику. Он пополнит ряды примерно 5000 морских пехотинцев и тысяч десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, уже направленных в регион», — пишет The Wall Street Journal.

И тут же Пентагон испытывает новую гиперзвуковую ракету. Dark Eagle, как заявляют в Вашингтоне, может преодолеть три с половиной тысячи километров со скоростью пять Махов и недоступен для обычных средств противоракетной обороны.

Выплеснув раздражение на европейцев, Трамп, не меняя интонации, смещает фокус на Иран. Торопит переговорщиков как можно скорее сесть за круглый стол. В Тегеране отвечают емко, но красноречиво, суть послания на обложке местного журнала Times — да, в Иране есть и такой. «Полет свиней более вероятен, чем соглашение с Трампом».

