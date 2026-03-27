«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В свои 65 лет артист полон сил и творческой энергии.

Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин не ест продукты животного происхождения — это позволяет ему держать себя в форме. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем сольном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

«Я пощусь. Не ем все, что связано с животными», — говорит певец.

В феврале этого года артист отметил 65-летие. Несмотря на солидный возраст, Сергей Пенкин все еще полон сил и творческой энергии. Как оказалось, никаких особых секретов по уходу за собой у певца нет. Более того, Пенкин добавил, что даже спортом ему заниматься совсем некогда, так как он все время проводит на гастролях. Его тренировки — это выступления на сцене.

«А когда спорт, если ты 500 километров едешь от одного города до другого? Переспать в гостинице, утром встать, позавтракать и пообедать, сразу ехать на саундчек, репетиции и вечером концерт. Ты на сцене тренируешься!» — говорит артист.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Сергей Пенкин проснулся в перьях и заплатил 350 тысяч за испорченный матрас. После гастролей артист устроил непреднамеренное фееричное «пуховое шоу» прямо в гостиничном номере.

