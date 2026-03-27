Суд разрешил проведение эвтаназии 25-летней девушке

Она стала жертвой группового изнасилования, пыталась свести счеты с жизнью и осталась парализованной.

В Испании 26 марта провели эвтаназию 25-летней Ноэлии Кастильо, которая более полутора лет добивалась этого права, несмотря на сопротивление родных. Об этом пишет El Pais.

Процедуру провели в доме престарелых Сант-Пере-де-Рибес в Барселоне, где девушка находилась в последние месяцы. Решение было исполнено после 601 дня судебных тяжб, медицинских заключений и публичных споров.

Перед смертью Ноэлия провела ночь рядом с матерью. За несколько часов до эвтаназии рядом с ней также были отец и бабушка, однако в сам момент процедуры девушка попросила не оставлять с ней в палате никого из близких.

Судебная борьба и сопротивление семьи

История Ноэлии стала известна далеко за пределами Испании не только из-за самого факта эвтаназии, но и из-за того, какой путь ей пришлось пройти.

Первый раз процедуру ей назначили еще на 2 августа 2024 года, однако тогда суд в Барселоне приостановил ее по просьбе отца. Он при поддержке ультрарелигиозной организации «Христианские адвокаты» пытался доказать, что его дочь из-за тяжелого психического состояния не способна принимать осознанные решения.

В итоге последнюю жалобу отца отклонили всего за несколько часов до исполнения процедуры.

Дело вышло на общеевропейский уровень. Эксперты еще в апреле 2024 года пришли к выводу, что Кастильо способна самостоятельно принимать такие решения. На этой неделе Европейский суд по правам человека поддержал решения испанских судов, ранее вставших на сторону девушки.

Детство, одиночество и травмы

Ноэлия выросла в тяжелых условиях. По данным издания La Vanguardia, родители разошлись, когда ей было 13 лет, и после этого она надолго оказалась в приютах.

Сама девушка признавалась, что почти всегда чувствовала себя одинокой. Она рассказывала, с подросткового возраста находилась на психиатрическом лечении, но это так и не помогло ей вновь обрести желание жить.

Позже, по словам Кастильо, она попала в плохую компанию и начала употреблять наркотики. Один из ее первых партнеров, как утверждала сама девушка, изнасиловал ее, пока она спала. Но главным переломом стала история 2021 года: тогда Ноэлия подверглась групповому изнасилованию. После этой травмы последовала попытка самоубийства, которая полностью изменила ее жизнь.

Инвалидность и постоянная боль

После попытки самоубийства часть ее тела оказалась парализована, она стала передвигаться в инвалидном кресле.

Позже независимая экспертная комиссия признала, что Кастильо пережила тяжелейшее психологическое потрясение, страдала депрессией и испытывала постоянную боль, связанную с параплегией и полным повреждением спинного мозга.

По информации специализированной организации «Право на достойную смерть» (DMD), состояние Ноэлии осложнялось тяжелым миалгическим энцефаломиелитом, также известным как синдром хронической усталости.

Из-за повышенной чувствительности к свету и звукам она жила практически в полной сенсорной изоляции и была прикована к постели.

Издание El Universal писало, что это заболевание сопровождается изматывающей усталостью, нарушениями памяти и внимания, головокружениями, мышечными и суставными болями, а также тяжелыми проблемами со сном. В клинике Mayo уточнили, что точные причины такого синдрома до конца не установлены.

«Я больше не могу терпеть»

Сама Кастильо не раз говорила, что больше не справляется с болью — ни физической, ни внутренней. Она признавалась, что у нее нет ни сил, ни желания что-либо делать: ни есть, ни выходить из комнаты, ни строить планы.

Девушка объясняла, что хочет прекратить страдания и уйти спокойно.

Конфликт с отцом и поддержка матери

Особенно тяжело Ноэлия отзывалась об отношениях с отцом. Он пытался любой ценой остановить процесс. Девушка рассказывала, что отец заявил ей, будто для него она уже мертва, и добавил, что не собирается платить за ее похороны или приходить на прощание.

Больше всего, как признавалась Кастильо, ее ранило даже не это, а то, что он считал выдумкой все ее слова о боли и никогда по-настоящему не пытался ее выслушать. Она вспоминала, что всякий раз, когда хотела поговорить, он продолжал смотреть футбол и не обращал на нее внимания.

Мать Ноэлии занимала иную позицию. Она открыто говорила, что не согласна с решением дочери, но не собирается отворачиваться от нее. Женщина признавалась, что хочет, чтобы дочь жила, и называла происходящее ужасом, однако оставалась рядом до самого конца. Именно с матерью Ноэлия и провела последнюю ночь перед процедурой.

Закон, эксперты и право на выбор

С юридической точки зрения случай Кастильо был признан соответствующим испанскому закону. Согласно действующему в стране протоколу, доступ к эвтаназии возможен при наличии постоянного и невыносимого физического-либо психического страдания, вызванного неизлечимым заболеванием.

В Каталонии для этого необходимо заключение двух независимых врачей, а затем одобрение специальной комиссии по гарантии и оценке, которая следит за применением закона.

Именно такой путь прошла Ноэлия. Испанские власти дали согласие на процедуру после того, как независимая комиссия подтвердила и глубину психологической травмы, и тяжесть физического состояния девушки. В материалах дела подчеркивалось, что ее состояние не улучшалось годами и сопровождалось постоянной болью.

Последние часы

Незадолго до смерти Кастильо говорила, что хочет, чтобы все произошло в ее собственной палате, которую она называла своей зоной комфорта и маленьким домом.

Там, по ее словам, она чувствовала себя в наибольшей безопасности. Она также уточняла, что в момент смерти будет одна.

