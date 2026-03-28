Космический тупик: почему размножение в невесомости невозможно

Фото: www.globallookpress.com/Astronaut Provided/Nasa

Новые данные ставят под угрозу мечты о колониях на Марсе и Луне.

Человечество может столкнуться с трудностями при зачатии детей в космосе из-за потери навигационных способностей сперматозоидов в условиях невесомости. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи из Университета Аделаиды провели эксперименты, в ходе которых образцы биоматериала человека, мышей и свиней помещали в специальные симуляторы невесомости.

Результаты показали, что сперматозоиды начинают «теряться» и не могут эффективно находить путь к яйцеклетке. Даже при условии прежнего уровня их физической подвижности.

Ученые создали сложный лабиринт, имитирующий женские репродуктивные пути. Они зафиксировали значительное снижение успешности прохождения этого маршрута в условиях отсутствия притяжения.

«Это первый случай, когда нам удалось показать, что гравитация является важным фактором в способности сперматозоидов перемещаться по такому каналу, как репродуктивный тракт. Мы наблюдали значительное сокращение числа клеток, сумевших успешно преодолеть лабиринт в условиях микрогравитации, по сравнению с нормальной гравитацией. При этом изменения в их поведении не были связаны с нарушением моторики — они просто теряли направление», — отметила доктор Николь Макферсон.

Исследование также выявило, что при четырех-шести часах воздействия невесомости показатели оплодотворения падают на 30%. Более длительное нахождение в таких условиях приводило к задержкам в развитии эмбрионов и уменьшению количества критически важных клеток, формирующих плод на ранних стадиях.

Несмотря на тревожные данные, ученые нашли потенциальный способ решения проблемы. В ходе тестов выяснилось, что добавление полового гормона прогестерона помогает клеткам лучше ориентироваться даже в условиях микрогравитации.

Эксперты полагают, что это вещество, которое в естественной среде выделяется яйцеклеткой, служит своего рода химическим маяком.

Тем не менее специалисты предупреждают о дополнительных рисках, таких как космическая радиация и возможное возникновение врожденных дефектов у детей, рожденных вне Земли.

По словам соавтора работы профессора Джона Калтона, понимание этих процессов крайне важно для планирования будущих поселений на Луне и Марсе, включая проектирование систем искусственной гравитации для поддержки здорового репродуктивного цикла.

Однако пока наука считает, что зачать и выносить ребенка в космосе сегодня технически и медицински неосуществимо. Сама идея сейчас относится к гипотетическим и высокорискованным сценариям.

