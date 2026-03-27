«Людям внушили стереотипы»: психолог про моду на худобу

Нездоровая стройность указывает на проблемы с физическим и психологическим здоровьем.

Мода на худобу — это не более чем стереотип. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала психолог Светлана Прель на съемках драмеди «Блогерша».

«Почему люди считают это (худобу. — Прим. ред.) эстетикой? Потому что внушили определенные стереотипы. Мы же видим, как прослеживается все, что в моде. Сначала очень худенькие. Потом смотрим, уже „пышечки“ пошли. <…> Кстати, „пышечки“ очень даже на ура воспринимаются. Это что-то такое нам близкое, знакомое, понятное», — пояснила психолог.

Она отметила, что не нужно гнаться за стандартами и идти ради этого на риски. Если в погоне за модой человек падает в голодный обморок, то это уже признак проблем, как с физическим, так и с психологическим здоровьем. Причем не важно, «пышечка» ты или «тростиночка».

Прель выступает против продвижения любых стереотипов и шаблонов.

«В моде должна быть всегда красота. Красота — это внутреннее твое ощущение. У каждого своего понимания красоты. <…> Душевная, человеческая красота — вот это для меня первые позиции и здоровье. Потому что какая бы ты там ни была 90-60-90, но, если у тебя земляного цвета лицо, губы бескровные синюшные. Ну какая это красота? Для меня это некрасиво», — отметила психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что люди с нарушением пищевого поведения всегда будут хотеть стать еще стройнее, и это запускает некую программу самоуничтожения. За таким расстройством могут скрываться суицидальные наклонности.

