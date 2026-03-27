Король должен спасти? Принц Гарри и Меган Маркл близки к разорению

Герцогиня уже задумывается о возобновлении актерской карьеры.

Принц Гарри и Меган Маркл могут столкнуться с полным крахом своих проектов и последующим разорением, если король Карл III не окажет им поддержку в ближайшее время. Об этом сообщает Mirror.

По словам бывшего главного редактора Vanity Fair Тины Браун, доходы пары начинают иссякать, а их долгосрочные контракты, включая сделку с сервисом Netflix, находятся под угрозой. Чтобы предотвратить катастрофу, эксперт предлагает Карлу III предоставить супругам роли «наполовину в системе». Это позволило бы им представлять корону на международном уровне в ограниченном формате.

«Прежде чем Сассекские потерпят фиаско, Виндзорскому дому нужно отбросить злорадство и заняться решением проблемы. Дайте Гарри и Меган ограниченную международную роль», — отметила Браун.

Подобные призывы звучат на фоне слухов о том, что стриминговый гигант Netflix рассматривает возможность переключения внимания на принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Это нужно для того, чтобы изменить вектор освещения жизни королевской семьи.

При этом Меган Маркл, по сообщениям прессы, может вернуться к актерской карьере после завершения контракта с платформой, учитывая ее прошлый успех в сериале «Форс-мажоры».

Вопрос о возвращении герцогов к частичному исполнению королевских обязанностей обсуждается не первый раз.

«Разве это не могло бы сработать — наполовину внутри, наполовину снаружи? Он (Гарри. — Прим. ред.) — запасной, он не станет королем, так почему нельзя было найти какой-то компромисс?» — задалась вопросом бывший корреспондент BBC.

Она подчеркнула, что принц демонстрирует отличные навыки общения с публикой, будучи неформальным и обаятельным. Однако для Букингемского дворца остается неразрешимой задачей совмещение официального статуса с коммерческой деятельностью.

Несмотря на финансовые трудности, в следующем месяце пара планирует отправиться в Австралию для участия в благотворительных мероприятиях, что напоминает традиционные королевские туры.

