Нейросети помогают москвичам выбирать книги, вести бизнес и учиться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Григорьева

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Благодаря ИИ городские сервисы становятся удобнее и безопаснее.

Рекомендательные сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) продолжают совершенствоваться и помогают москвичам выбирать книги, находить нужные товары и даже учиться. Об этом сообщается на портале mos.ru.

«Внедрение ИИ открывает новые перспективы для развития городских сервисов, помогая им становиться еще удобнее, эффективнее и безопаснее», — добавили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Подобные программы изучают запросы пользователей, проводят анализ их предпочтений и затем формируют предложения, которые могут быть полезными. Например, рекомендательная система сервиса «Библиотеки Москвы» подбирает читателю книги на основе его индивидуальных запросов.

Также на московском портале поставщиков ИИ помогает бизнесменам вести свое дело. В «Московской электронной школе» сервис «Цифровой учитель» создает для детей индивидуальные обучающие программы на основе школьных предметов.

Алгоритмы анализируют огромные массивы данных. Чтобы ее обрабатывать, системы используют разные методы машинного обучения. Так, кластерный анализ помогает выделять группы пользователей по интересам, а факторизация матриц находит дополнительные связи между действиями пользователей и помогает учесть все их предпочтения.

Другой метод — нейронные сети, которые учатся на тысячах примеров и предугадывают желания аудитории. На основе собранных данных сервис формирует подробный «цифровой профиль», который отражает потребности человека в каждой сфере.

Помогать развиваться сервисам помогают и сами москвичи, когда они оценивают рекомендации, заполняют профиль, добавляют товар, книгу или что-то другое в избранное. Системы отслеживают это действие, фиксируют и адаптируются. Тогда программы начинают формировать более точные рекомендации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.