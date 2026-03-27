В Праге напали на «Русский дом»: здание забросали «коктейлями Молотова»

Нападение на Русский дом произошло в Праге поздно вечером 26 марта. Неизвестные бросили в здание несколько бутылок с зажигательной смесью. Об этом написало чешское издание Aktu News.

На месте происшествия оперативно начали работу экстренные службы и полиция, началось расследование.

Руководитель культурного центра Игорь Гиренко в беседе с ТАСС сообщил, что злоумышленники использовали всего шесть «коктейлей Молотова», однако часть из них не сработала. По его словам, особенно важно, что не взорвались именно те бутылки, которые попали внутрь здания, что позволило избежать более серьезных последствий.

Также он отметил, что целью злоумышленников были окна библиотеки, и в случае успешно проведенной атаки ущерб мог быть значительно серьезнее.

Гиренко заявил, что время нападения могло быть выбрано не случайно, поскольку на следующий день в центре планировалось заключительное мероприятие дней русской культуры. Он охарактеризовал произошедшее как целенаправленную атаку на культурную деятельность.

«Целить в культуру могут только бесчеловечные твари! Нам их повадки и почерк хорошо знакомы», — отметил Гиренко.

Отдельно руководитель учреждения поблагодарил чешские правоохранительные органы и пожарные службы за оперативное реагирование и выразил надежду, что виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

При этом, Россотрудничество расценивает нападение как террористический факт, об этом замглавы агентства сообщил РИА Новости.

