«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин

Говоря слова благодарности тем, кто помогал организовывать «Премию Художественного театра» актер сбился, отвлекшись на представительниц прекрасного пола.

Больше количество красивых женщин сбивает с мысли народного артиста России и художественного руководителя Московского Художественного театра (МХТ) имени Антона Чехова Константина Хабенского. Это заметил актер, когда давал комментарий корреспонденту 5-tv.ru на IV церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра».

«Я хочу сказать огромное спасибо… какое огромное количество красивых женщин сбивают с мысли», — признался артист.

Он также поблагодарил Школу-студию МХАТ, которая «неистово» поддерживала эту премию, причем не впервые. В прошлом году с их стороны, по словам Хабенского, помощи было не меньше.

Также он выразил благодарность всем присутствующим на церемонии.

«Огромное спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы поддерживаете эту премию своим присутствием, своим дыханием, своим талантам», — сказал руководитель МХТ.

