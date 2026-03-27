Магия в повседневности: 81% россиян верят в сверхъестественное

В России 81% граждан допускает существование как минимум одной сверхъестественной сущности. Об этом сообщает аналитический центр ВЦИОМ.

Новое исследование показало, что подавляющее большинство опрошенных (96%) считают вопросы веры в потустороннее сугубо личным делом каждого человека. С условием, что это не причиняет вреда обществу.

Исследователи отмечают, что магические ритуалы стали частью привычного уклада жизни, помогая людям справляться с чувством неопределенности и возвращать ощущение контроля над происходящим.

Наибольшим доверием у населения пользуются силы, выполняющие защитные функции, например, существа, оберегающие жилье. Вера в домового характерна для каждого второго россиянина.

При этом, фольклорные персонажи, такие как леший или русалки, воспринимаются, скорее, как сказочные образы. В хозяина леса верит лишь каждый третий опрошенный, в русалок — каждый пятый.

Россияне также верят в мистические способности людей. Каждый второй опрошенный допускает, что существуют те, у кого есть дар предвидения.

Более трети опрошенных признались, что пробовали гадать на картах, кофейной гуще или свечах. Каждый четвертый использует защитные амулеты и обереги.

При этом социологи зафиксировали, что старшее поколение чаще склонно верить в мистических существ. Однако магические ритуалы одинаково популярны среди молодежи и пожилых людей.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

