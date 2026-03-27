Вышли на опасный лед: в Ульяновске возобновили поиски пропавших школьников

Фото, видео: СК РФ по Красноярскому краю; 5-tv.ru

Подростки хотели сократить дорогу домой.

В Ульяновске сегодня возобновили поиски пропавших школьников. Два подростка решили сократить дорогу домой и вышли на опасный весенний лед. Сотни волонтеров прочесывают район, где в последний раз видели пропавших. Следы обрываются но том участке Волги, где образовались промоины.

Именно сейчас на водоемах страны спасатели фиксируют резкое увеличение числа происшествий. И самые злостные нарушители — рыбаки. Вычислять их теперь помогают в том числе и беспилотники. Все увидел корреспондент «Известий» Елисей Савлюк.

Все утро эти рыбаки в прямом смысле слова ходили по тонкому льду. И все ради улова. Но вместо рыбы на них «клюнули» инспекторы, которые в этот момент патрулировали акваторию.

«Граждане, вы меня слышите? Собираем удочки, садимся на борт и дружно на берег», — сказал один из инспекторов.

Из улова — только штраф от сотрудников администрации, которые уже ждали нарушителей на берегу. Но это на самом деле мелкие неприятности. Всего несколько дней назад на том же месте утонул человек. Несмотря на это, рыбаки, похоже, не спешили считать появление инспекторов спасением, и с журналистами общаться не стремились.

Желающих поохотиться на камбалу, корюшку и сельдь хоть отбавляй. В погоне за уловом на тонкий лед выходят десятки рыбаков по всей стране. С наступлением весны жизнью рискуют не только взрослые, но и дети.

Пятый день на Волге ищут Арсения и Алмаза. Подростки ушли из дома еще 22 марта. По предварительной информации, они не дождались автобуса и решили пешком добраться на другой берег, перейдя по льду. К поискам уже подключились и волонтеры, и местные жители. Но пока результаты неутешительные.

«Снег на льду очень рыхлый. Визуально невозможно определить, какой под этим снегом лед. Растаял он, рыхлый, шуга, соответственно, выход на водные объекты уже крайне опасен», — уточнил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Ульяновской области Сергей Заболотный.

Ловят нарушителей не только с земли, но и с воздуха. Беспилотники МЧС отслеживают всех, кто отправился на незаконную рыбалку. Кого поймали — штрафуют на четыре с половиной тысячи рублей. Но из года в год ни штрафы, ни беседы с раздачей памяток не помогают. Рыбаки и любители красивых селфи все равно выходят на ледовые переправы.

«Это Нагатинская пойма. Посмотрите, какая картина: с приходом в столицу плюсовых температур лед здесь уже практически растаял. Поэтому и нет тут сейчас ни одного рыбака — москвичи просто не рискуют сюда выходить», — рассказал корреспондент.

Несмотря на это, территорию здесь продолжают патрулировать. А заодно борются с оставшимся льдом.

В регионах России ужесточают штрафы за выход на лед вне переправ, но главная надежда все равно на то, что в экстремалах проснется сознательность. Каждый шаг по весеннему льду грозит оказаться роковым.

