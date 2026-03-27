Интернет-игла: американка доказала, что соцсети делают подростков зависимыми

Суды в Штатах уже завалены подобными исками: жертвы потребления контента устраивают митинги и бунты.

За судьбой кита на Балтике следили через интернет жители разных стран, и это тот случай, когда всемирная сеть принесла пользу. А чтобы предотвратить вред от нее, в США приняли историческое решение. Американский цифровой гигант заплатит целое состояние пострадавшей, которая стала зависима от онлайна. Суды в США уже завалены подобными делами. Жертвы социальных сетей устраивают бунты и митинги. Негативный контент ломает сотни судеб. Как не запутаться в этой сети — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В Лос-Анджелесе 20-летняя Келли — она пожелала остаться инкогнито — выиграла суд против двух гигантов — Meta* (в России признана экстремистской) и YouTube. Им пришлось заплатить девушке шесть миллионов долларов за то, что сделали ее интернет-зависимой.

«Это монументальный вердикт, который изменит дальнейшее развитие социальных сетей. И надеюсь, он станет прецедентом», — заявила адвокат Рэйчел Фисет.

Де-факто всякая соцсеть, как и любой поисковик, — своего рода ловушка. Стоит подростку проявить любопытство и выбрать опасный контент, как алгоритмы тут же начнут предлагать его к просмотру, вставлять в ленту рекламными блоками. Главное — заработать, не важно, какой ценой.

Искусственный интеллект отслеживает ваши запросы, тут же предлагая контент, армия айтишников и психологов думает над подачей — тематические видео, рилсы — чтобы держать внимание юзера.

«Вот здесь тревожный сигнал: „Мне соцсети дороже встреч с близкими людьми. Я избегаю живых контактов, потому что для меня это настороженность, опасность конфликта. Я на них на всех обижен, я не умею говорить нет и прерывать контакты без последствия для отношений“. Вот здесь человек должен напрячься и спросить себя: «Почему я выбираю все-таки суррогатный контакт через соцсети, а не контакт с близким?» — отметила психолог Ирина Смолярчук.

В США десять тысяч человек уже подписали петицию с требованиями к запрещенной компании Meta: блокировать любые видео с педофилией и наркотиками, не продвигать опасный контент для детей. В очередь в окружные суды уже выстраиваются жертвы соцсетей.

«На рассмотрении уже 1600 дел, и сколько их еще появится в ближайшем будущем после этого судебного прецедента», — сообщил юрист по интеллектуальным правам Тре Ловелл.

«Я создала свой аккаунт в соцсетях, когда мне было всего десять лет. И стала зависимой от них. По 16 часов смотрела бессмысленный контент», — рассказала интернет-зависимая Габриэла Нгуен.

Но в корпорациях проблему в этом не видят, считают, 16 часов в соцсетях — вовсе не клиника.

«Мы не согласны с вердиктом и будем подавать апелляцию. Психическое здоровье подростков — это чрезвычайно сложная тема, которую невозможно связать с одним-единственным приложением», — заявила официальный представитель компании Meta Эшли Николь Дэвис.

Мы уже живем в потоке информации — постоянной смены яркой картинки, , тех же рилсов, не перегруженной смыслом. Итог не то, чтобы очень. За 20 лет средний уровень IQ снизился на 8%, внимания — на 5%. И теперь оно у нас не больше, чем у аквариумных рыбок.

Однако когда речь идет о собственной безопасности, даже на Западе действуют решительно: в Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями, во Франции и Бразилии — подросткам до 15 лет, а в Китае тем, кому нет 14, могут входить в TikTok только на 40 минут в сутки.

Вот и до свободной Америки дошло — в штате Юта уже принят закон: там несовершеннолетние не могут без верификации родителей создавать аккаунты в соцсетях.

* — Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.