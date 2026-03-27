ОАЭ готовы применить боевой флот ради открытия Ормузского пролива

Фото: Reuters/Stringer

Государство продвигает идею формирования коалиции.

Объединенные Арабские Эмираты готовы применить военный флот для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет Financial Times.



Абу-Даби заверил союзников, что примет участие в многонациональной морской оперативной группе, которая призвана вновь открыть Ормузский пролив. ОАЭ продвигает идею формирования коалиции, обеспечивающей судоходство по жизненно важному водному пути в Персидском заливе.

По данным трех неназванных источников издания, США и другие западные страны уже уведомлены, что ОАЭ примут участие в операции. Готовность задействовать флот отражает ужесточение позиции Эмиратов в отношении Ирана. Авторы публикации отмечают, что именно на ОАЭ пришелся основной удар Тегерана в ответ на агрессию США и Израиля.

Ранее в ночь на 27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив может быть открыт для судоходства «уже завтра».

