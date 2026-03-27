Мужчина умер из-за падения с инвалидного кресла во время посадки на борт самолета

People: инвалид упал с коляски во время посадки в самолет и умер

Свидетелем гибели мужчины стал его девятилетний брат.

В США пассажир скончался из-за падения с инвалидного кресла во время посадки на борт самолета. Об этом сообщает издание People.

Трагедия произошла в аэропорту города Хантингтон, расположенного в штате Западная Вирджиния. Погибшим оказался 24-летний Хантер Адкинс, который страдал тяжелым заболеванием — мышечной дистрофией.

Родственники мужчины обвинили в случившемся авиакомпанию Allegiant Air. Они утверждают, что именно действия персонала и ненадлежащее состояние оборудования привели к летальному исходу.

Согласно иску, инцидент произошел в марте 2025 года, когда Адкинс вместе со своим младшим братом готовился к перелету. Из-за спешки экипажа и пилотов, стремившихся как можно быстрее завершить посадку, молодого человека переместили в кресло, предоставленное перевозчиком.

Сотрудник авиакомпании транспортировал пассажира по пандусу. Однако в дверях самолета произошло непредвиденное: Адкинс выпал из кресла, ударившись лицом о твердую поверхность. Сверху на пострадавшего упал сам работник и тяжелая инвалидная коляска. Несмотря на экстренную госпитализацию, мужчина скончался в больнице на следующее утро от полученных травм.

Отец погибшего настаивает на том, что на служебном кресле отсутствовали необходимые фиксирующие ремни, что сделало поездку смертельно опасной. Глава семейства намерен взыскать с Allegiant Air компенсацию в размере 15 тысяч долларов (примерно 1,2 миллиона рублей).

В заявлении указано, что компания проявила халатность при подборе персонала. Кроме того, истец требует возмещения морального вреда за глубокое эмоциональное потрясение, которое пережил он и его второй девятилетний сын, ставший невольным свидетелем гибели старшего брата.

