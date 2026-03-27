Штрафы и санкции: чем грозит работодателю вызов сотрудника в выходной

Есть некоторые категории граждан, которые не могут быть привлечены к трудовой деятельности в праздники.

За незаконный вызов подчиненного на рабочее место в выходной или официальный праздничный день работодателю грозит административная ответственность. Об этом сообщил член Ассоциации юристов России Иван Курбаков в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что трудовое право требует обязательного получения согласия от самого работника на выполнение задач в такие дни.

При этом, законодательством прописаны меры за несоблюдение этих норм. Они подразумевают как простое предупреждение со стороны надзорных органов, так и наложение денежного штрафа, размер которого может достигать 50 тысяч рублей.

Существуют категории граждан, в отношении которых действуют особые защитные механизмы трудового законодательства. Курбаков подчеркнул, что беременные женщины и лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть привлечены к трудовой деятельности в праздники или выходные.

Что касается инвалидов или матерей, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, то их выход на службу возможен исключительно при подаче письменного согласия и только в том случае, если такая нагрузка не запрещена им по медицинским показаниям.

