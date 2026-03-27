Объявили в розыск: на Марию Погребняк написали заявление в полицию

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции блогера Марию Погребняк, являющуюся бывшей женой футболиста Павла Погребняка. На нее подали заявление о наезде на пешехода. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«Меня остановили и сообщили, что моя машина находится „на особом контроле“. В этот момент я вообще не понимала, что происходит — почему меня разыскивают и о каком происшествии идет речь», — пояснила она.

Оказалось, что мужчина, с которым у Марии произошел дорожный конфликт в начале марта, обратился в органы правопорядка. Он предоставил медицинские документы о полученной травме — ушибе грудной клетки.

История началась еще 4 марта, когда случайный прохожий обвинил Погребняк в том, что она задела его машиной. В тот день на место происшествия вызвали полицию. Однако после их прибытия предполагаемый пострадавший отказался от любых претензий, сославшись на резкий скачок давления.

Свидетели ситуации при этом отмечали, что гражданин, вероятно, рассчитывал получить от блогера денежную компенсацию. Тем не менее, уже 7 марта мужчина все-таки написал заявление.

Из-за того, что силовики долгое время не могли выйти на связь с Марией, ее личная машина была объявлена в розыск, что и привело к последующему задержанию.

В ходе разбирательства в отделении полиции Мария Погребняк продемонстрировала видеозаписи, которые помогли прояснить обстоятельства случившегося. После предоставления доказательств ее отпустили.

Сама Мария выразила уверенность, что действия мужчины продиктованы исключительно желанием заработать на ее медийности и получить финансовую выгоду.

На текущий момент блогер находится на свободе, а правоохранительные органы продолжают проверку по факту случившегося инцидента и поступившего обращения.

