Ученые смогут изучить светило целиком.

Уникальные кадры обратной стороны Солнца смогли сделать ученые. Европейский космический зонд, который совершает обороты вокруг светила, оказался за ним, точно напротив нашей планеты.

Благодаря этому сейчас есть возможность наблюдать за всей поверхностью звезды одновременно. Такое положение сохранится всего несколько суток, после чего зонд начнет постепенно догонять Землю и к концу лета окажется уже между ней и Солнцем. Тогда его снимки станут похожи на кадры с телескопов, работающих на околоземной орбите.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что марсоход НАСА в рамках миссии по исследованию Марса заснял объект, который пользователи сети сочли похожим на НЛО. Камера аппарата зафиксировала странную точку над поверхностью планеты, которая после увеличения вызвала вопросы у интернет-пользователей.

Снимок опубликован на официальном сайте космического агентства, однако в НАСА отказались от комментариев.

