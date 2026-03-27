Россия и США возобновили межпарламентский диалог после десятилетнего перерыва

Российская парламентская делегация провела успешные переговоры с американскими коллегами-конгрессменами. Это первый такой контакт более чем за десять лет.

В составе российской группы — пять депутатов Госдумы. От американцев во встрече участвовали как республиканцы, так и демократы. Стороны оценивают итоги переговоров как позитивные. Уже решено возобновить работу группы по связям между законодательными органами двух стран. А на сегодня у нашей делегации запланирована встреча с представителями Совета национальной безопасности США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал украинский кризис «не своим конфликтом». Соответствующее заявление он сделал на заседании кабинета министров, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о ситуации вокруг Ирана.

Американский лидер отметил, что, хотя конфликт на Украине не является войной Соединенных Штатов, Вашингтон оказывал помощь. При этом Трамп подчеркнул, что его администрация активно и очень усердно работает над скорейшим завершением кризиса, выразив надежду на заключение сделки в ближайшем будущем.

