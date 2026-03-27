«Побеждает не техника, а человек»: как тренируются бойцы Росгвардии

У сегодняшних нацгвардейцев за плечами не только теория, но и практика в реальных боях в зоне СВО.

С каждым годом подготовка росгвардейцев становится все более разносторонней. Сегодня это не только физически и психологически крепкие бойцы, но и умелые операторы сложной техники, в частности беспилотников. Как сотрудники службы используют боевой опыт, полученный в зоне спецоперации, и в чем главный секрет их тренировок — узнал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Чтобы добраться до Российского университета спецназа, нужно проехать несколько КПП, предъявить документы и пройти проверку. Здесь тренируются бойцы Росгвардии и других спецподразделений. Сегодня мы попытаемся выяснить секреты их подготовки.

Огонь. Дым. Стрельба. Это не кадры из зоны боевых действий. Это один из этапов подготовки бойцов Росгвардии. Журналистов предупреждают — все снимать нельзя. Можно лишь немного приоткрыть завесу.

Здесь учат выживать, прикрывать, продвигаться и работать как единый механизм. Объясняют — это тактика подавления огнем. Пока одна группа ведет плотную стрельбу, другая меняет позицию, заходит с фланга и сокращает дистанцию.

У каждого оружия своя задача. Автомат для ближнего боя. Пулемет сковывает движение противника. Гранатомет — чтобы выбить его из укрытия.

Еще один секрет современного боя — взгляд сверху. Сегодня первым в опасную зону заходит не человек, а дрон с тепловизором. Он ищет, замечает, предупреждает.

«Именно такой бой бывает в городах, где идет зачистка», — объясняет командир взвода, сотрудник Росгвардии Джабраил Хатуев.

Бронежилет. Каска. Оружие. Все вместе — почти 30 килограммов. В этом снаряжении бойцы Росгвардии не просто бегают, они штурмуют здания. И поверьте, это очень нелегко.

Специалисты говорят: главный секрет подготовки сотрудников Росгвардии не в оружии и не в технике. Главное — в их головах.

«Интеллект, психологическая устойчивость, тактическое мышление, дисциплина, ну и обязательно физические кондиции», — перечисляет первый заместитель руководителя Российского университета спецназа им. В. В. Путина Асламбек Арсанукаев.

Их физподготовка сейчас вас удивит.

«Проведем эксперимент. Росгвардеец согласился показать свою выносливость и меткость. Сейчас боец сделает 50 отжиманий, 50 приседаний, пробежит стометровку и только затем начнет стрелять по мишеням. Начинаем!» — показал корреспондент.

На высоком пульсе отработал отлично по всем мишеням.

И вот так росгвардейцы каждый день по 10-12 часов тренируются. Оттачивают мастерство стрелять из разного оружия — от пулеметов до снайперских винтовок. Учатся управлять самыми разными дронами. Прорабатывают спасательные операции. Моделируются реальные условия так, как бывает на поле боя.

Эти росгвардейцы освобождали Мариуполь, Лисичанск, Херсон. Руководил ими Магомед Дадаев. Шел в первых рядах, был трижды контужен. Сейчас его подразделение защищает Запорожскую АЭС. Он уверен: сегодня в бою технологии важны, но побеждают не они.

«Все равно человек решает больше — его характер, опыт, умения быстро принять решение, спасти товарищей», — говорит командир оперативного батальона, сотрудник Росгвардии Магомед Дадаев.

Раньше они учились, тренировались по советским брошюрам и книгам. Теперь они меняют тактику и боевые алгоритмы сразу после реальных боев в зоне СВО. Сегодня росгвардеец — это не просто правоохранитель, он универсальный боец.

«Видите? Не отжимался, не приседал и не бегал, а попасть по мишеням не могу. Нужны годы тренировок, чтобы научиться стрелять так, как это делают росгвардейцы», — отметил корреспондент.

