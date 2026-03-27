Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Президент отметил их вклад в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Вместе с подразделениями Минобороны самые ответственные задачи в зоне спецоперации выполняют и росгвардейцы. И сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Действующих сотрудников и ветеранов поздравил президент России Владимир Путин.

«В числе ваших основных задач — борьба с терроризмом и экстремизмом, включая задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Вы достойно продолжаете дело ваших отцов, дедов, прадедов, тех, кто громил нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, кто боролся с бандподпольем и международным терроризмом. Сегодня вы вписываете новые, свои страницы в славную боевую летопись войск правопорядка», — сказал президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил работников культуры с профессиональным праздником и провел торжественную церемонию вручения наград. Глава государства подчеркнул, что деятельность деятелей культуры является источником вдохновения не только для них самих, но и для всей страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.