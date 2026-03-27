«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Николай Василенко встретился с главой администрации города и пообещал помощь фронту.

Глава Ростова-на-Дону сегодня провел, наверное, одну из самых необычных встреч в своей карьере. К нему в кабинет пришел блогер Николай Василенко, которого вся страна знает по прозвищу «Лавандовый раф». Накануне он рассекал на своей «Феррари» по набережной, где могут ходить только пешеходы. А уже через сутки приносил извинения.

«Я считаю, что любое раскаяние оно должно быть деятельным, вы не хотите поддержать наших бойцов? На передовую нужны вложения. И выполнить какую-то гуманитарную помощь, я думаю, что это было бы правильно и по-настоящему, по-ростовски», — заявил глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Возымела ли действие воспитательная беседа на человека, который всегда улыбается, не понятно. Он обещал решить вопрос с покупкой внедорожника на передовую, но пока оплатил только штраф две тысячи рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX