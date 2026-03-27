В один клик: карта «Мир» станет единым инструментом для получения льгот

Граждане смогут оплачивать проезд и лекарства со скидкой без дополнительных подтверждений.

Карта «Мир» сможет обеспечивать доступ россиянам ко всем льготам. Это значит, что пенсионеры, например, будут покупать лекарства со скидкой и использовать льготу на проезд, просто оплачивая их своей картой. По словам председателя Центробанка, пилотный проект запустят до конца года. Что же касается экономических показателей, то тут председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина обратила внимание на снижение инфляции.

«По итогам 2025 года инфляция уменьшилась до 5,6%, это наименьшее значение с 2020 года, но по-прежнему много. Очень важно подчеркнуть, замедление инфляции — это не какое-то счастливое стечение обстоятельств, это прямое следствие высокой ключевой ставки. После того как нам удалось остановить ускорение инфляции, мы смогли перейти к снижению ключевой ставки», — заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Глава Центробанка отметила, что, по прогнозам, динамика снижения инфляции сохранится.

