Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу

Лавров: США делают все для достижения соглашения с Киевом, но мешает НАТО

Глава российского МИД высказался о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке и поддержал усилия Трампа относителько урегулирования.

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова телеканалу «Франс Телевизьон» началось не с вопроса про украинский кризис, а с обсуждения позиции Кремля относительно конфликта на Ближнем Востоке. Видеозапись беседы и ее расшифровка опубликована на официальном сайте МИД РФ. Главу ведомства попросили объяснить, почему Москва защищает Иран, который уже 20 дней отбивается от атак США и Израиля.

Как отметил Лавров, речь идет не столько о защите исламской республики, хоть она и является стратегическим партнером России, сколько о приверженности нормам международного права. Эти нормы в данный момент попросту игнорируются в угоду политическим и экономическим интересам того же Вашингтона.

«Когда президент США Дональд Трамп говорит, что его не интересует международное право и он будет руководствоваться своими моральными принципами и инстинктами, то это не может вызывать одобрение… Когда руководящие члены администрации президента США с бравадой и гордостью говорят о хладнокровных убийствах верховного лидера Ирана (Али Хаменеи. — Прим. ред.) и других членов руководства страны, то иначе как цинизмом это назвать трудно», — сказал дипломат.

Сергей Лавров указал на истинные цели США в войне с Ираном

По словам Лаврова, российская сторона видит интерес США к контролю над Ормузским проливом. Штаты берут берут под свой контроль нефтяную отрасль Венесуэлы и то же самое делают с Ираном. Трамп практически прямым текстом сказал, что хочет вместе с Тегераном контролировать Ормузский пролив и все идущие через него поставки углеводородов. Москва же в свою очередь выступает за интересы и исламской республики, и всех стран региона, которые страдают от американо-израильской агрессии.

Лавров подчеркнул, что слухи о передаче Россией разведданных Ирану раздуваются искусственно. РФ, по словам главы МИД, действительно имеет тесные отношения с этой страной, кроме того, существует двустороннее соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Дипломат подтвердил, что Москва поставляет Тегерану «определенные виды продукции военного назначения», но не соглашается с обвинениями в помощи разведданными.

«Вы упомянули разведданные о расположении американских военных баз. Их координаты в регионе знают все. Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ заявил об истреблении прав русскоязычных на Украине

Тема нарушения официальных международных соглашений продолжилась при обсуждении ситуации на Украине. Министр иностранных дел России напомнил о Минских договоренностях, которые Киев принимал, но даже не собирался соблюдать. В частности, в декларации было заявлено, что независимая Украина будет обеспечивать законные права человека, включая права национальных меньшинств, языковые и религиозные права. Очевидно, этого не произошло.

«Когда мы спросили об этом у наших французских и немецких коллег, они нам ответили, что иногда демократия обретает совершенно неожиданные «изгибы», — сообщил министр.

Как отметил Лавров, сейчас на Украине происходит полное истребление прав русскоязычного населения. Проблема, с которой столкнулись русскоязычные жители страны, заключается в уничтожении их прав при молчании стран Европы. В Иране, заметил дипломат, несмотря на летящие со стороны Израиля ракеты, не запрещен иврит, арабский и другие языки, но Киев с молчаливого согласия западных партнеров применяет эту практику.

«Вы можете себе представить, чтобы какая-либо страна запретила язык, тем более официальный язык ООН, во всех без исключения сферах? За это могут привлечь к административной, даже к уголовной ответственности, если вы будете пользоваться русским языком на Украине», — подчеркнул Лавров.

Какую роль Париж и Лондон сыграли в украинском конфликте

Глава МИД РФ заявил: у Москвы нет сомнений в осведомленности властей Франции и Великобритании о планах, связанных с тайной передачей ядерного оружия Украине. Обе страны официально категорически отрицают это, однако данные Службы внешней разведки (СВР) РФ свидетельствуют об обратном.

«Франция и Британия хотят поставить на Украину либо грязную бомбу, либо какие-то компоненты ядерного заряда. Это данные нашей разведки, которые были опубликованы несколько недель назад», — сказал министр.

По словам Лаврова, Россия сделала специальные демарши в Париже и Лондоне по этой теме. И напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон открыто заявляет о наращивании ядерного потенциала страны, но не говорит, в каких количествах. Это, отметил дипломат, подтверждает, что в будущем он открестится и от переговоров по ядерному сдерживанию. Ситуацию Лавров сравнил с висящим на стене чеховским ружьем, которое непременно должно выстрелить — это классика.

«Евросоюз (ЕС) активнейшим образом «вешает» на сцену европейской мировой политики артиллерию, самолеты. Даже ваш президент Макрон попытался «повесить» ядерную бомбу на эту европейскую сцену. Сейчас он продвигает новую инициативу по стратегическому реагированию, предлагает французское ядерное оружие в качестве «ядерного зонтика», — добавил дипломат.

По мнению министра, условия для возобновления диалога о стратегической стабильности еще «не созрели», а американские доктринальные документы не дают оснований для возврата к прежним договоренностям. Включение в обсуждение ядерного сдерживания Франции и Великобритании он назвал «тупиковым путем».

Переговоры по Украине: в процессе урегулирования сохраняется «дух Анкориджа»

Так оценил нынешний прогресс в этом вопросе Сергей Лавров. Взаимное стремление США и России достичь консенсуса по-прежнему очевидно, но конкретные договоренности с США пытались подорвать Европа и НАТО. На встрече с Трампом на Аляске российский лидер Владимир Путин оценил предложения Вашингтона и его фокус на первопричинах конфликта и реалиях, сложившихся после референдумов на юго-востоке Украины.

«Сейчас говорят про „дух Анкориджа“. Он всегда был нормальным в отношениях президентов Путина и Трампа», — добавил дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул: несмотря на конкретные точки соприкосновения и понимания, следующие после Анкориджа переговоры затруднялись из-за позиции Евросоюза (ЕС) и НАТО.

«Всячески пытались подорвать эти понимания, сбить американскую администрацию с тех договоренностей, которые по ее же предложению были нами поддержаны», — указал министр.

По словам Лаврова, последний раунд переговоров прошел накануне начала военной операции США и Израиля против Ирана. Сейчас возникла пауза, но контакты между американцами и украинцами продолжаются, и Москве это известно: Вашингтон стремится «сделать все», чтобы добиться «согласия Киева на те понимания», которые были достигнуты президентами России и США на Аляске. Помимо прочего, дипломат обратил внимание на уважительные отношения лидеров двух государств.

«Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всем соглашаются, но знают, как разговаривать, как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», — заключил Лавров.

