Дональд Трамп назвал украинский кризис «не своим конфликтом»

Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тем не менее США ведут активную работу по его урегулированию.

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что война на Украине не является конфликтом Соединенных Штатов, однако Вашингтон не остается в стороне. Свое заявление он сделал во время заседания кабинета министров.

«Я слышал, как (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц сказал: «Это не наша война», имея в виду Иран. Я ответил: «Ну, Украина — это тоже не наш (конфликт), но мы помогли», — сказал Трамп.

Незадолго до этого в ходе заседания американского правительства глава Белого дома утверждал, что его администрация активно и очень усердно работает, чтобы как можно скорее завершить украинский кризис. Он выразил надежду на заключение сделки в ближайшем будущем и отметил, что, по его мнению, ситуация немного успокаивается.

Информацию подтверждал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков — он заявил, что контакты российской и американской сторон по урегулированию на Украине продолжаются. Как отметил дипломат, ведется поиск «формулы», которая учитывала бы интересы Москвы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Москва была готова к соглашению на приемлемых условиях еще на переговорах в Анкоридже, но тогда, по его словам, американская сторона начала «колебаться». Дипломат также указывал, что параллельно с этим происходит вытеснение России с мировых рынков энергоресурсов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп выразил надежду на встречу президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, после которой будет заключена сделка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.