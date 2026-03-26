В Никарагуа зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

Эпицентр находился всего в 15 километрах от столицы Манагуа.

В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 11:15 по местному времени (20:15 по московскому времени. — Прим. ред.). Эпицентр стихии находился всего в 15 километрах от никарагуанской столицы Манагуа, где проживает почти миллион человек.

Несмотря на близость к крупному населенному пункту, информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало. Ситуация в регионе остается спокойной.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что недавно аналогичное землетрясение было зафиксировано в Ставропольском крае. Его магнитуда составила 3,4. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки случились в 18:40 по московскому времени, при этом очаг располагался на глубине пяти километров.

Как стало известно, сейсмическая активность была зафиксирована в двух километрах к юго-западу от Георгиевска и в 33 километрах к северо-востоку от Пятигорска. В результате землетрясения в Ставропольском крае жертв и пострадавших нет.

