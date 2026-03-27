«Как они вообще выжили»: психолог раскрыла изнанку шоу «Дом-2»

Вместо заранее заготовленных текстов режиссеры предпочитают провоцировать героев на эмоции.

Никаких заранее прописанных сценариев на телепроекте «Дом-2» не существует. Этот миф психолог реалити-шоу Светлана Прель развеяла корреспонденту 5-tv.ru на съемках фильма «Блогерша».

«Сценариев там нет. Вы сами подумайте, вот приходят люди с улицы, и им раздали сценарий — они бы запутались», — заявила она.

Психолог утверждает, что проект — это «срез жизни», где разные типажи вынуждены взаимодействовать друг с другом. Однако эмоциями на площадке умело управляют. Чтобы шоу не было скучным, участников могут спровоцировать.

«Достаточно только задать вопрос: „А как ты думаешь, верна ли твоя девушка?“. А он уже пойдет плафоны крушить. Всю площадку разгромит», — пояснила Прель.

Психолог отметила, что проект несет и терапевтическую пользу для аудитории. Многие зрители пишут Светлане, что, глядя на скандалы участников, узнают себя и понимают, как делать не надо. Прель призналась, что относится к героям шоу как к собственным детям. По ее словам, участники телепроекта — глубоко травмированные люди с тяжелыми судьбами.

«Я удивляюсь, как они вообще выжили. И вот „Дом-2“ для многих участников стал социальным лифтом», — подчеркнула психолог.

