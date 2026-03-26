Жизнь в 63 сантиметрах: в Перу построили самый узкий дом в мире

Его создатель уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

В перуанском Уарале в районе Аукальяма построили самый узкий в мире жилой дом, ширина которого составляет всего 63 сантиметра. Об этом сообщает издание Oddity Central.

Несмотря на экстремально маленькие размеры здания, это не арт-объект, а функциональный двухэтажный дом. Его спроектировал и построил местный житель Фабио Морено. Внутри удалось разместить все необходимое для жизни: кухню, столовую, спальню, кабинет, ванную комнату, прачечную, а также коридор и две лестницы между этажами.

Дом расположен прямо напротив главной площади города и стал местной достопримечательностью. Из-за тесноты осматривать интерьер посетители могут только по одному.

Морено уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы официально закрепить за созданным им зданием статус «самого узкого дома в мире». Сейчас документацию проверяют эксперты, этот процесс может занять несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Небраске зарегистрирована самая маленькая деревня в мире — Монови, где проживает всего один человек, 90-летняя Элси Эйлер. Она одновременно выполняет функции мэра, казначея и библиотекаря.

