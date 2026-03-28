Лысый и в трусах: Михаил Ефремов вернулся на сцену после тюремного заключения

Все эти годы многие задавались вопросом: а есть ли жизнь и искупление после произошедшей трагедии.

Звезда более чем 190 фильмов Михаил Ефремов стал одним из самых противоречивых актеров последнего десятилетия. В 2020 году с ним произошла трагедия, разделившая жизнь на до и после. Ефремов стал виновником смертельного ДТП и попал в колонию на пять лет. Общественность задавалась вопросом, станет ли это концом в карьере талантливого актера и продолжателя известной династии.

В марте 2026 года заслуженный артист России дал триумфальный ответ на столь важный вопрос, выйдя на сцену театра «Мастерская 12» в постановке Никиты Михалкова «Без свидетелей».

Изголодавшийся по сцене талант вновь покорил зрителей своей игрой. Однако остались еще те, кто так и не смог простить знаменитости его преступления. Как прошло «перерождение» Михаила Ефремова после пяти лет в колонии и почему он появился на публике в трусах, читайте в материале 5-tv.ru.

Путь на дно

Михаил Ефремов всегда считался одним из самых выдающихся актеров. Наследник своего отца не просто играл роли, он погружался в них всей душой. Талантливому артисту прощали любые выходки и привычки, что и сыграло с ним злую шутку.

За свою карьеру знаменитость сыграл почти в двух сотнях фильмов и отдал лучшие годы своей жизни театру, где воплотил на сцене множество образов от Чацкого в «Горе от ума» до Треплева в «Чайке».

При этом личная жизнь Ефремова была столь же многогранной, как и его творческий репертуар. В душевных муках и поисках счастья яркий представитель творческой золотой молодежи советской Москвы прошел через пять официальных браков, в четырех из них родилось шестеро детей. Два старших сына Никита и Николай продолжили актерскую династию.

Кумиру целого поколения прощались даже на самые негативные черты его характера, которые списывали на издержки профессии, а также на гены его не менее яркого отца. Именно так произошло и с алкогольной зависимостью артиста, которая по наследству перешла и его детям. Никита много лет лечился и не скрывал этого, добившись очень хороших результатов.

«Затянувшиеся приключения с алкоголем довели меня до эмоционального дна, от которого я оттолкнулся», — пояснил старший наследник.

Об алкогольной зависимости Николая тоже ходило много слухов. Особенно ярко их обсуждали после его падения из окна летом 2023 года. Последствия полученных травм артист устраняет до сих пор и лишь недавно более-менее полноценно вернулся к творческой деятельности.

Но вернемся к главной трагедии звездной семьи. В какой-то момент Михаил Ефремов настолько привык к вседозволенности, что 8 июня 2020 года позволил себе сесть за руль внедорожника в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

На Садовом кольце знаменитость не справился с управлением автомобиля, вылетел на встречку, где в лобовую столкнулся с Lada Granta. За рулем находился водитель-курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице на следующий день. А вот у Ефремова, как в поговорке — Пьяному море по колено — ни единой царапины.

Снимки с места аварии сразу же стали достоянием пользователей сети. Любовь общественности сразу же сменилась на ненависть — все требовали, чтобы заслуженный артист России понес самое тяжелое наказание. Общественный резонанс довел до того, что под контроль ведение следствия было взято депутатами Государственной думы. Уже тогда поклонники звезды задались вопросом, не поставит ли трагедия крест на карьере их кумира и сможет ли он в силу возраста пережить длительный срок в колонии.

Суд над Михаилом Ефремовым превратился в комический сериал. По рекомендации окружения 12 июня 2020 года он выложил видеообращение к семье погибшего, пообещал оказать им любую материальную помощь и, казалось, был готов на все, чтобы хоть как-то загладить свою вину.

Однако, уже после поступления уголовного дела для рассмотрения в суде Ефремов, вдруг, отказался от признания вины. Еще через несколько дней и вовсе заявил, что в момент аварии находился на пассажирском сидении и в суде выступили три свидетеля, показания которых были опровергнуты следствием и они понесли наказание за лжесвидетельство.

Тогда защищал оступившегося актера скандальный адвокат Эльман Пашаев, который впоследствии был лишен адвокатского статуса. К слову, досталось и его оппоненту Александру Добровинскому. Министерство юстиции России возбудило в его отношении дисциплинарное производство. Именно этот дуэт «защитников правосудия» стал главным героем безумной постановки ради ярких заголовков в СМИ.

Но правосудия Михаилу Ефремову избежать не удалось. Новый адвокат Владимир Васильев хоть и добивался изменения приговора на четыре года условно, судья оказался непреклонен — восемь лет лишения свободы. Позднее Мосгорсуд сократил наказание до 7,5 лет.

Возвращение со дна

В колонии Ефремов полностью пересмотрел свою жизнь. Ярко живший до дня ДТП артист понял, что из-за своей зависимости загубил не только чужую судьбу, но и чуть не поставил крест на собственном таланте.

В первые месяцы заключения актер и не думал о возвращении в профессию. Он устроился на швейное производство, участвовал в организации соревнований и читал книги. Но уже в 2021 году вместе с еще одним осужденным Михаилом Зеленским в тюремном кружке он написал сценарий и принял участие в озвучании короткометражки «Евангелие от Федора». В съемках приняли участие его дочь Вера, исполнившая роль Сони Мармеладовой. Следователя Порфирия Петровича сыграл сотрудник колонии Алексей Бондарев. Работа победила в номинации «Лучший монтаж» на Всероссийском конкурсе видеороликов осужденных «Преступление и наказание» к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Но лишь только в 2024 году Михаил Ефремов искренне признался, что скучает по актерской профессии.

В конце марта 2025 года суд удовлетворил прошение актера об УДО и 9 апреля того же года он покинул Белгородскую колонию. Основание для такого решения стало ухудшение здоровья знаменитости. К слову, на заседании суда Михаил Ефремов ответственно заявил:

«Главный мой враг — алкоголь. И я исключаю его из своей жизни».

Освобождение актера на три года раньше вновь вызвало дискуссию в обществе. В адрес знаменитости полетели сомнения — сможет ли он справиться со своими демонами? В частности, известный нарколог Василий Шуров отметил, что вылечиться от зависимости в тюрьме невозможно и порекомендовал на год лечь в клинику. При этом добавил, что Каждый может оступиться и определенное перерождение у него произошло.

В то же время, общественность стала с нетерпением ждать, когда же Ефремов вернется к работе. Появились слухи, что уже в мае он приступит к съемкам в кино, а его гонорар за один съемочный день будет достигать 2,5 миллионов рублей, что выше, чем у Сергея Бурунова и Дмитрия Нагиева. Однако, все это лишь оказалось домыслами.

При этом коллеги по цеху тоже поддерживали во всех комментариях для СМИ. Так, Гоша Куценко в беседе с aif.ru прослезился, говоря о досрочном освобождении, и выразил уверенность, что Ефремов искупил вину в своей душе не раз.

Однако триумфального «перерождения» звезде пришлось ждать до марта 2026 года. Руку помощи протянул народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков, взяв скандального артиста в труппу театра «Мастерская 12», где, к слову, служит и его сын Николай Ефремов. 25 марта 2026 года заслуженный артист России Михаил Ефремов вышел на сцену в постановке «Без свидетелей» в дуэте с Анной Михалковой.

«Я действительно сделал многое для того, чтобы он сумел выйти. Но не для себя, не для кассы. Я понимал, что он со своим дарованием и своим опытом может намного больше сделать. Я считаю, что-то, что произошло, было естественным движением его постепенной потери реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому. Это могло бы кончиться еще как-то по-другому, еще страшнее», - подчеркнул Никита Сергеевич в программе «Открытая студия».

Возвращение и поддержку Михалкова высоко оценил и друг Михаила Ефремова Иван Охлобыстин. В беседе с Борисом Корчевниковым он отметил, что был искренне рад, что Никита Сергеевич похлопотал и предоставил работу:

«При такой истории многие театры бы не решились взять Мишу, а Миша без работы — это покойник».

Изголодавшийся талант

Вернуться к карьере в 62 года после столь затяжного перерыва далеко не самая простая задача. Однако списывать знаменитость никто не стал, на постановку «Без свидетелей» с его участием билеты раскупили уже в первые несколько дней после старта продаж.

Поддержать артиста пришли и звезды. Все они открыто признали талант Ефремова и поделились предвкушением его выступления. Оказалось, что по игре артиста изголодался не только он, но и другие ценители искусства.

«Я надеюсь на его полномасштабное возвращение в профессию, потому что такого, как Миша, у нас артиста нет», - заявил актер Леонид Ярмольник.

Многие зрители и вовсе приехали из других городов, чтобы насладиться игрой вернувшейся звезды. При этом некоторые пользователи сети опасались, что подобный груз ответственности и страх перед хейтерами в итоге задавят Ефремова и скажутся на его игре. Но знаменитость выстоял и всю постановку успешно держал марку.

Об этом отчетливо рассказала игра артиста. На сцене Михаил Олегович выглядел, как изголодавшийся зверь, которому удалось дорваться до еды. Каждая реплика, каждый жест, прошедшего через трагедию актера врезался в сердца и память публики. Равнодушным не остался никто.

«Я впервые видела его на сцене вживую и получила действительно хорошее, ну такое действительно настоящее удовольствие. И я очень рада, что он вернулся на сцену», - призналась одна из зрительниц.

Примечательно, что после возвращения из колонии Ефремову досталась весьма негативная роль. Герой артиста был готов наплевать на чувства даже самых близких ему людей, чтобы добиться собственных целей. Судьба актера переплелась с историей его персонажа, добавив ей особый флер и смысл.

Чтобы показать падение своего героя, знаменитость был готов на все. Ефремов даже не побоялся раздеться до трусов перед полным залом зрителей, полностью отдавшись работе и нисколько не стесняясь собственного далеко не идеального тела.

«Вот эта сцена с его обнажением, конечно, она очень впечатлила. Как несовершенна его фигура, также несовершенны его мужские достоинства и человеческие», - поделилась впечатлением зрительница Галина Фетисова.

Когда постановка закончилась, зал больше пяти минут аплодировал знаменитости. Казалось, подобный триумф должен был вызвать улыбку на лице Ефремова, но восхищение публики ни на секунду не повлияло на его сосредоточенность.

Из-за этого пользователи сети и вовсе предположили, что пока артист играл павшего на самое дно эгоиста, он также вел диалог и с самим собой. Поэтому даже поклон звезды вызвал у общественности целый ворох эмоций.

Как бы то ни было, после того, как Ефремов вышел на свободу, в скандалы он больше не попадал. Возможно, знаменитость все же смог победить своих демонов и полностью погрузился в работу. По словам коллег актера, он бы с легкостью смог сыграть в любой постановке и с любым партнером.

«Мне кажется у Михаила с любой артисткой, с любым артистом сложился бы дуэт, потому что он действительно огромный профессионал», - отметила народная артистка Российской Федерации Анна Михалкова.

И именно профессионализм сейчас для Михаила Ефремова становится столь необходимым для него трамплином. В феврале стало известно, что заслуженный артист России примет участие в съемках сериала-антиутопии, сценарий которого написан специально под него. Режиссером картины станет, снявший «Фишера» Сергей Кальварский. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что Ефремов воплотит на экране положительного персонажа.