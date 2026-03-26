Силы ПВО уничтожили 96 украинских дронов над регионами России

Средства ПВО уничтожили 96 беспилотников ВСУ над российскими регионами за пять часов. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере MAX.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в посте.

Уточняется, что операция по ликвидации дронов противника проходила в период с 13:00 по 18:00 по московскому времени.

В ведомстве отметили, что российские войска поразили украинские беспилотники над Тульской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Особенно часто под удары попадают приграничные регионы. Российские военные продолжают успешно отражать нападения.

