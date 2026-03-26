В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей

Социальный блок правительства рассматривает эту возможность по поручению российского президента Владимира Путина.

Российскому правительству важно привязать семейную ипотеку к количеству детей. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в беседе с Lenta.ru.

«Для нас очень важно обеспечивать ипотечное кредитование таким образом, чтобы, условно говоря, чем больше количество детей бы было, тем меньше процент по ипотеке предоставлялся бы», — сказала она.

Социальный блок правительства рассматривает эту возможность по поручению российского президента Владимира Путина, говорит парламентарий. Депутат отметила: при рождении четвертого ребенка процент по ипотеке должен быть нулевым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФ запретили устанавливать испытательный срок для мам с детьми младше трех лет. Закон был принят на пленарном заседании во втором и третьем чтениях. В Госдуме подчеркнули, что изменения дополнительно защитят трудовые права женщин, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска.

