В Липецкой области 70-летний педофил изнасиловал трех малолетних девочек

Следствие выяснило, что пожилой мужчина долгое время скрывал тяжкие преступления.

В Липецкой области суд вынес приговор 70-летнему местному жителю, признанному виновным в посягательствах на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пенсионеру назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В ходе расследования было установлено, что мужчина совершал противоправные действия в отношении трех девочек младше 14 лет. По данным следствия, он использовал их беспомощное состояние и применял насилие.

Суд согласился с доводами обвинения и признал фигуранта виновным. Назначенный срок он будет отбывать в учреждении строгого режима. Обстоятельства преступлений и иные детали дела не разглашаются.

Ранее в Великобритании суд вынес приговор мужчине, который представлялся психотерапевтом и совершал сексуальные преступления под предлогом оказания помощи пациенткам.

Как установило следствие, фигурант лишился профессиональной лицензии еще в 1980-е годы, однако продолжал практиковать.

Он внушал женщинам, что физическая близость и различные телесные воздействия якобы являются частью терапии и необходимы для избавления от депрессивных состояний.

