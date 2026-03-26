Зеленский осознал, что получит гарантии от США после вывода боевиков из Донбасса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Переговоры по поводу урегулирования украинского кризиса продолжаются в закрытом формате.

Украина осознала, что США готовы предоставить ей гарантии безопасности только после полного вывода боевиков из Донбасса. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Это понимание не может не радовать, потому что он (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) наконец понял, что позиция Соединенных Штатов в том, что они поддержат гарантии безопасности, только если Украина уходит из Донбасса, он об этом публично сказал», — сказал Дмитриев журналистам.

Политик также отметил, что сейчас мирные переговоры продолжаются в закрытом режиме. При этом российские дипломаты твердо стоят на том, чтобы любое решение конфликта было возможно исключительно на условиях России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы увидеть встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским для заключения соглашения. Он отметил, что хотя стороны приближаются к этому, процесс оказался сложнее, чем он ожидал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.