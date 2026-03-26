Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших в сторону Москвы

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экстренные службы работают на месте падения обломков дронов.

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку атаки вражеских беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Это уже 57-й вражеский дрон, уничтоженный в небе над московским регионом со вчерашнего дня.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Сергей Собянин в личном блоге.

Киевский режим регулярно пытается атаковать территорию России, используя беспилотники и ракеты. Особенно часто под удары попадают приграничные регионы. Российские военные продолжают успешно отражать нападения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин разрешил сотрудникам частных охранных организаций (ЧОО) использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Российский лидер уже подписал соответствующий указ. При этом для ликвидации дронов можно закупать как служебное, так и гражданское вооружение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.