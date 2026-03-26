«Дрянь захватила умы»: в Госдуме призвали как можно быстрее запретить вейпы

Родители бьют тревогу, поскольку возраст потребления вейпов снижается.

Запрет вейпов в России давно назрел. Такое мнение в беседе с RT выразил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, это решение «ожидаемое и перезревшее». Однако решение этого вопроса очень медленно продвигается. Нилов добавил, что родители бьют тревогу, поскольку возраст потребления вейпов снижается.

«Мы сегодня видим, как эта дрянь повсеместно захватила умы, особенно молодежи, и вошла в привычку. Вейпы калечат, у нас умирают от вейпов. И возраст потребления снижается», — подчеркнул Ярослав.

Ранее в этот день первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров сообщил, что в России готовят законопроект по запрету производства и продажи электронных систем доставки никотина. В разработку советующего законопроекта будут вовлечены сразу несколько министерств. Когда именно инициатива будет реализована, пока точно не известно. Как не известно и то, какая именно продукция окажется под запретом.

