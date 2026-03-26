Диплом не в счет: курьеры в Москве стали зарабатывать больше выпускников вузов

Курьеры в Москве зарабатывают на 12% больше специалистов с высшим образованием

Средняя рыночная зарплата курьеров в Москве на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, изучив зарплатные предложения в столице.

По данным исследователей, средний доход курьера на полную занятость в Москве сегодня составляет 137 тысяч рублей. Для сравнения: обладатели высшего образования в среднем зарабатывают 120 тысяч, а те, у кого диплома нет, — 100 тысяч.

Причем разрыв продолжает расти. За последний год зарплатные предложения для доставщиков увеличились на 5%, а только с января по март 2026 года — еще на 10%.

В других городах цифры порой выглядят еще более впечатляюще. В Санкт-Петербурге, например, 15 января появилась вакансия курьера с доходом от 277 тысяч рублей. В Воронеже менеджеру по продажам недвижимости готовы платить до 300 тысяч, а в Мытищах официант может зарабатывать до 150 тысяч. В Казани установщику интернета предлагают те же 150 тысяч рублей.

