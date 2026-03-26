Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер

Опытные наставники будут обучать студентов на базе 30 больниц.

Наставничество для студентов медицинских колледжей станет частью системной работы по подготовке кадров для столичного здравоохранения. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова во время экскурсии в НИИ Склифосовского для будущих медиков.

«Проект, который я хотела бы анонсировать, это новый подход к подготовке среднего медицинского персонала. Все ребята, которые учатся по специальности „медицинская сестра“, в обязательном порядке получают дополнительную квалификацию — операционная, реанимационная медицинская сестра или рентгенолаборант», — рассказала Ракова.

По ее словам, это самые востребованные специалисты, без которых невозможно представить качественную и своевременную медицинскую помощь и которых «всегда не хватает в любой больнице».

Для подготовки таких специалистов на базе 30 крупнейших городских больниц были созданы подразделения, которые будут заниматься со студентами.

«Мы сформировали проект „Наставничество“. В него вошли 4,5 тысячи лучших старших медсестер, которые прошли специальные курсы и теперь будут заниматься с ребятами из колледжей в группах по 5–10 человек», — сообщила заммэра.

Проект стартует с этого года и охватит все медицинские колледжи Москвы, отметила Ракова. В марте обучение с подготовленными наставниками уже прошли более трех тысяч будущих медсестер и медбратьев, до конца года их число превысит 11,5 тысячи.

Ученики столичных медицинских классов во время посещения ведущих больниц в рамках учебных дней также могут познакомиться с азами профессии. Старшеклассники обсуждают клинические случаи, отрабатывают медицинские манипуляции, в том числе на профессиональном симуляционном оборудовании.

Как добавила заммэра Ракова, комплексная подготовка в предпрофессиональных классах дает детям возможность убедиться в правильности своего выбора. По статистике последних лет, более 90 процентов выпускников медицинских классов успешно поступают в профильные медицинские вузы.

