Платформу Duolingo оштрафовали на два миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com/Mateusz Slodkowski

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Компания нарушила закон о персональных данных.

Московский суд оштрафовал американскую компанию Duolingo за нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

«Мировой судья судебного участка № 422 <…> признал виновными в совершении административных правонарушений по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ платформу для изучения иностранных языков Дуолинго, Инк. (Duolingo, Inc.)», — сказано в посте.

Отмечается, что размер штрафа составил два миллиона рублей. Такое же наказание получила компания Enom LLC по аналогичной статье КоАП РФ

Ранее 5-tv.ru писал, что московский суд оштрафовал Google на 16 миллиардов рублей. Компанию признали виновной в административном правонарушении. Решение приняли на основании материалов, предоставленных уполномоченными органами.

В феврале этого года, в Госдуме заявляли, что блокировки компании Google не планируется. Отмечалось, что ограничение работы поисковика или сервисов может негативно сказаться на функционировании операционной системы Android, которой пользуются около 60% российских владельцев смартфонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.