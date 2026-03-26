«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан

Глава ЦБ предостерегла от «широких жестов» по раздаче денег, предупредив, что это раскрутит инфляцию.

Нельзя развивать российскую экономику за счет «карманов граждан». Об этом на пленарном заседании Госдумы заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Также она отметила, что попытка «широким жестом» раздать деньги неминуемо приведет к ускорению инфляции.

«Мы это проходили в 2024 году, когда она быстро ускорялась. И на эти грабли нельзя наступать. Нельзя развиваться за счет карманов граждан», — подчеркнула свою позицию Набиуллина.

При этом глава ЦБ признала: россияне действительно переживают из-за роста цен. Но, по ее убеждению, у власти достаточно инструментов, чтобы обеспечить более высокие темпы экономики без раскручивания инфляционной спирали, но ключевое условие для этого — это совместная и скоординированная работа правительства и Центрального банка. Устойчивый рост, добавила Набиуллина, возможен только через повышение производительности труда.

Глава ЦБ также обратила внимание на позитивную динамику: в России замедляется рост инфляции. Если бы не жесткая денежно-кредитная политика, которую ЦБ проводил последние годы, по итогам 2025 года цены могли бы вырасти на 25–30% — почти вдвое выше реальных показателей.

