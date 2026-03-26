Набиуллина: цифровой рубль не станет обязательным для граждан

Центробанк не собирается искусственно форсировать внедрение технологии, а стремится сделать ее востребованной для бизнеса и людей.

Массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября 2026 года не означает, что он станет обязательным для всех граждан. Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Государственной думы.

По словам Набиуллиной, крупнейшие банки будут предоставлять сервис цифрового рубля всем желающим клиентам, однако это необязательно.

«Обязательным цифровой рубль будет для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны принимать оплату в цифровом рубле, то есть для инфраструктуры, но не для граждан», — сказала глава Центробанка.

Также глава регулятора отметила, что автоматически счет цифрового рубля никому открываться не будет. Если человек не захочет пользоваться новым инструментом, он просто не будет открывать такой счет. Центробанк не собирается искусственно форсировать внедрение технологии, а стремится сделать ее востребованной для бизнеса и граждан.

«У цифрового рубля будут свои плюсы. Бесплатные переводы для людей, минимальные комиссии для бизнеса, удобные сервисы», — отметила Набиуллина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля, который начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Согласно нововведению, банки и торговые предприятия будут подключаться к платформе цифрового рубля поэтапно, а также смогут использовать универсальный QR-код для расчетов.

