«От йоги точно не похудеете»: Валерия раскрыла секрет стройности

Певица призналась, что смена сезонов на нее не влияет.

Народная артистка России Валерия в свои 57 лет остается одной из самых стройных и подтянутых отечественных звезд. Секретом своей формы певица поделилась в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио» 23 марта.

По словам артистки, она никогда не «выпадает» из формы, а сезонные изменения никак не влияют на ее физическое состояние.

«Никогда не выхожу и не выпадаю из формы. Сезоны на меня не влияют никак. Лето же может случиться когда угодно», — заявила певица.

При этом Валерия развеяла популярный миф о том, что йога помогает похудеть. По ее мнению, этот вид физической активности прекрасен для здоровья, но для стройности одного его недостаточно.

«От йоги точно не похудеете, говорю вам как человек знающий. Йога прекрасна для здоровья, но для того, чтобы быть в форме, нужно просто контролировать питание», — подчеркнула артистка.

Валерия известна своим трепетным отношением к здоровью и внешнему виду. Ранее она не раз признавалась, что придерживается сбалансированного питания и не изнуряет себя жесткими диетами.

