Артисты по-разному относятся к своим хитам, звучащим по радио. Одни просят сделать громче, другие сразу выключают.

Народная артистка России Валерия заявила, что не слушает свои песни во время поездок на автомобиле. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

По словам исполнительницы, у нее нет привычки включать собственные композиции ради удовольствия. Она отметила, что делает это исключительно во время рабочего процесса, когда идет запись или подготовка материала. Певица пояснила, что воспринимает автомобиль не как место отдыха, а как мобильный офис. В дороге она занята делами: ведет переговоры, отвечает на письма, согласовывает рабочие вопросы и даже дает интервью.

«В автомобиле, честно вам признаюсь, не слушаю никакие песни, потому что у нас автомобиль сегодня — не средство передвижения, а дом на колесах», — отметила артистка.

Артистка также добавила, что узнает о ротации своих песен на радио через присланные ей записи. Этого, по ее словам, достаточно, чтобы понимать, как треки звучат в эфире, и получать от этого удовольствие.

«Я что, сумасшедшая? Нет, я, конечно, когда работаю над песней, слушаю. А вот так вот: „Дай-ка я включу, послушаю“. Нет. Интересно слушать, когда мне в основном присылают видео. „Вот на этом радио песни“, — говорят. Мне этого достаточно. Мне это очень приятно», — подчеркнула исполнительница.

Кроме того, Валерия подчеркнула, что в поездках она и ее муж, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, заняты работой, поэтому времени на прослушивание музыки у них практически не остается.

«В машине мы чем занимаемся? Мы разные вопросы решаем. У меня сидит муж, который тоже работает в этот момент. Тоже у него куча созвонов. Тоже отправляем почту, что-то кому-то переписываем, что-то утверждаем, даю какие-то интервью параллельно. И прямые эфиры у нас из автомобиля. Честно, вот вообще не до музыки, так, чтобы расслабляться и ничего не делать», — рассказала знаменитость.

