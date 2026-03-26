Россиянин объелся неспелого крыжовника, затаил обиду на жену и поджег ее

Мужчина выбрал весьма радикальный метод для решения бытового конфликта.

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который поджег свою жену. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как установило следствие, конфликт произошел после того, как мужчина наелся недозревшего крыжовника, сорванного во дворе. У него начались сильные боли в животе. Назначенные врачами лекарства не помогали.

Супруга, обеспокоенная состоянием мужа, стала советовать другие препараты и упрекнула его в том, что вредные привычки мешают восстановлению.

Такие замечания вызвали у мужчины вспышку агрессии. Он облил женщину керосином и бросил в ее сторону тлеющий окурок. Одежда пострадавшей мгновенно загорелась. Осознав последствия, нападавший попытался самостоятельно потушить пламя и вызвал медиков.

В ходе судебного разбирательства он признал свою вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

